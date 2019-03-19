Son Dakika Haberleri: Zeytin Dallarıyla Gizlenmiş Çukurda 2 Defineci Suçüstü Yakalandı

Zeytin Dallarıyla Gizlenmiş Çukurda 2 Defineci Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

Bursa'da zeytin dallarıyla gizlenen define çukurunu jandarma ekiplerinin dikkati ortaya çıkardı.

Zeytin Dallarıyla Gizlenmiş Çukurda 2 Defineci Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Bursa'da zeytin dallarıyla gizlenen define çukurunu jandarma ekiplerinin dikkati ortaya çıkardı. Suç üstü yapan ekipler, 2 defineciyi suç unsurlarıyla birlikte yakaladı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca mahallesi Ballıkaya mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, izinsiz kazı yapılan alanların incelenmesi için devriye gezen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytin dallarıyla giriş yeri gizlenmiş bir çukuru fark etti. Dalları kaldırarak çukura giren ekipler, izinsiz kazı yapan T.Ş. ve H.U.'yu kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Defineciler sorgulanmak üzere gözaltına alındı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:31 Kaynak: İHA

İznik, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
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