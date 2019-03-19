Son Dakika Haberleri: Zeytin Dallarıyla Gizlenmiş Çukurda İzinsiz Kazı

Zeytin Dallarıyla Gizlenmiş Çukurda İzinsiz Kazı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, giriş kısmı zeytin dallarıyla gizlenmiş çukurda izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Zeytin Dallarıyla Gizlenmiş Çukurda İzinsiz Kazı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde, giriş kısmı zeytin dallarıyla gizlenmiş çukurda izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi kapsamında izinsiz kazı yapılan alanları kontrol etti.

Boyalıca Mahallesi Ballıkaya mevkisinde zeytin dallarıyla gizlenmiş bir çukur fark eden ekipler, burada kaçak kazı yapan T.Ş. ve H.U'yu çeşitli kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:57 Kaynak: AA

Jandarma, İznik, Bursa, Güncel
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