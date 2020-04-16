Zeytin'de pamuklu bite karşı ilaçlanma önerisi - Son Dakika
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Zeytin'de pamuklu bite karşı ilaçlanma önerisi

7 saat önce

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Zeytin'de pamuklu bitine karşı ilaçlanması gerektiğini söyledi.

Zeytin'de pamuklu bite karşı ilaçlanma önerisi, System.String[]

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Zeytin'de pamuklu bitine karşı ilaçlanması gerektiğini söyledi.


Özdemir, Kilis'in önemli bir zeytincilik merkezi olduğunu ifade ederek, "Pamuklu bitler, kışı ergin olarak, ağaçların kabuk altlarında, yarık ve çatlaklarında ve hatta sürgün ve koltuklarında geçirirler. Erginler şubat ayı ortalarından itibaren faal duruma geçmeye başlarlar. Erginlerin yumurtlaması tamamen bitki fenolojisine çiçek tomurcuğunun oluşmasına bağlı olduğundan, zeytinde ilk yumurtalar nisan ayı başında görülmeye başlamaktadır. Zararlı gelişmesini haziran ayı sonuna kadar tamamlayarak ergin olur. Bu erginler gelecek yılın nisan ayına kadar yumurtla bırakmadan zeytin dalları arasında görülür. Zeytinde pamuklu bitlerin larvaları zeytin somaklarında tomurcuk saplan ve sürgün uçlarında bitkinin öz suyunu emerek, ağaçların ve sürgünlerin zayıflamasına, çiçek ve çiçek tomurcuklarının dökülmesine neden olarak zararlı olurlar"dedi.


Özdemir Pamuklu bitin Türkiye'de zeytin yetiştirilen bütün bölgelerde yaygın olduğunu ifade ederek, "Zeytinde pamuklu bitler, genellikle ilkbahar aylarının yağışlı geçtiği nemli ve budama yapılmamış zeytinliklerde, zeytinin çiçeklenme döneminde zararlı olabilmektedir.Aynı dönemde zararlı olan Zeytin güvesi çiçek nesline karşı bir ilaçlama yapılmışsa, bu zararlıyı hedefleyen ayrı bir ilaçlamaya gerek yoktur. Zeytin güvesine karşı ilaçlama yapılmayan bahçelerde ise, ağaçların sadece yoğun zarar görmüş somakları ilaçlanmalıdır. Böylece doğal düşmanların fazla zarar görmesi önlenecek ve bunlar, somaklardaki zararlı ile beslenecekleri için, bahçedeki doğal denge korunmuş olacaktır. İlaçlamanın mutlaka gerekli olması halinde, Zeytin pamuklu bitinin en uygun mücadele zamanı, sürgün uçlarında ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün sonra başlamak üzere çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir.. Çiftçilerimiz kullanılacak ilaçları tüm zirai ilaç bayilerinde bulabilirler"diye konuştu. - KİLİS

Ziraat Mühendisleri Odası, Zeytin, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:28 Kaynak: İHA

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