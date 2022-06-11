Zeytin dükkanında yangın - Son Dakika
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Zeytin dükkanında yangın

11.06.2022 18:14

Zeytin dükkanında yangın Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ait zeytin dükkanında yangın çıktı.

Zeytin dükkanında yangın

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ait zeytin dükkanında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre saat 14: 00 sıralarında İznik- Orhangazi yolunda bulunan İznik Zeytin halindeki bir dükkandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ait olan dükkanda yaklaşık 1 milyon liralık zarar olduğu tahmin ediliyor. Yangının neden çıktığı belirlenemezken, Polis yangınla alakalı inceleme başlattı.

Zeytin dükkanında yangın
Zeytin dükkanında yangın
Zeytin dükkanında yangın
Zeytin dükkanında yangın
Zeytin dükkanında yangın

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytin dükkanında yangın - Son Dakika

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