Bursa'nın İznik ilçesinde Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ait zeytin dükkanında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında İznik- Orhangazi yolunda bulunan İznik Zeytin halindeki bir dükkandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ait olan dükkanda yaklaşık 1 milyon liralık zarar olduğu tahmin ediliyor. Yangının neden çıktığı belirlenemezken, Polis yangınla alakalı inceleme başlattı. - BURSA