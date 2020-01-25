Zeytin esnafı Elazığ depremi için çalışıyor - Son Dakika

Kızılay Gemlik Şubesi, Elazığ'daki deprem bölgesi için zeytinhali esnafından gelen talep doğrultusunda çalışma başlattı.



Gemlik Kızılay Şube Başkanı Erdal Şimşekoğlu ve yöneticiler, Elazığ'daki deprem mağduru olan vatandaşlara gönderilmek üzere zeytin hali esnafının yardımlarını toplamaya başladı. Başkan Şimşekoğlu, esnafın göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. - BURSA