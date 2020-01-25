Zeytin esnafı Elazığ depremi için çalışıyor - Son Dakika

Zeytin esnafı Elazığ depremi için çalışıyor
6 saat önce
Kızılay Gemlik Şubesi, Elazığ'daki deprem bölgesi için zeytinhali esnafından gelen talep doğrultusunda çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:23 Kaynak: İHA
Kızılay Gemlik Şubesi, Elazığ'daki deprem bölgesi için zeytinhali esnafından gelen talep doğrultusunda çalışma başlattı.
Gemlik Kızılay Şube Başkanı Erdal Şimşekoğlu ve yöneticiler, Elazığ'daki deprem mağduru olan vatandaşlara gönderilmek üzere zeytin hali esnafının yardımlarını toplamaya başladı. Başkan Şimşekoğlu, esnafın göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. - BURSA
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