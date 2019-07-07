Son Dakika Haberleri: Zeytin fabrikasında çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Zeytin fabrikasında çıkan yangında 1 kişi yaralandı

11 dakika önce

Aydın'da zeytin fabrikasında çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Zeytin fabrikasında çıkan yangında 1 kişi yaralandı, System.String[]
Aydın'da zeytin fabrikasında çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.
Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde, iddiaya göre elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Olay esnasında içeride bulunan çalışanlardan E.A. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:02 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu Konya'daki 'Çiftlik Bank'tan geriye tabelası kaldı Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 19:13:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytin fabrikasında çıkan yangında 1 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]