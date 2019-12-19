Zeytin fabrikasındaki kazada ölen işçi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zeytin fabrikasındaki kazada ölen işçi toprağa verildi - Son Dakika

Zeytin fabrikasındaki kazada ölen işçi toprağa verildi

6 saat önce

Milas'ta zeytin sıkma fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Abdullah İlhan, memleketinde toprağa verildi.

Zeytin fabrikasındaki kazada ölen işçi toprağa verildi, System.String[]

Milas'ta zeytin sıkma fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Abdullah İlhan, memleketinde toprağa verildi.


Milas'ın Kargıcak Mahallesi'nde bulunan İ. B.'ye ait zeytin sıkma fabrikasında Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitiren 46 yaşındaki Abdullah İlhan'ın cenazesi memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine gönderildi.


Önce evinin önüne götürülen İlhan'ın cenazesi daha sonra Hacı Salih Camisine götürüldü. İlhan, burada kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.


Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan fabrika sahibi İ. B. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

Çarşamba, Kargıcak, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:01 Kaynak: İHA
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