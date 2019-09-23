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Zeytin hasadına başlandı

1 saat önce

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadına başlandı.

Zeytin hasadına başlandı, System.String[]

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadına başlandı. Eski yıllara göre iki hafta erken başlayan hasadın 4 ay sürmesi beklenirken, hasatta binlerce vatandaşın çalışması bekleniyor.


Burhaniye de, ilk zeytin hasadı Bahadınlı yolu üzerindeki arazide, Gömeçli bir zeytinci tarafından başlatıldı. Havran'ın kırsal Hallaçlar mahallesinden gelen 30 kişilik ekip hasada başlarken, işçiler zeytin hasadının kendilerine ekmek olduğunu söyledi. Yörede, zeytin kalite ve rekoltesi yüksek olurken, yağış düşmesi halinde zeytin hasadının hızlanacağı kaydedildi.


İlk hasada başladıklarını anlatan tayfa başı Durmuş Saraçoğlu, "Yeni sezon zeytin hasadına başladık. 30 kişilik ekiple çalışıyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bol bereketli kazançlar olsun inşallah. Bu işten binlerce vatandaş ekmek yiyor. Sağlıklı, kazasız bir sezon geçirilmesini dilerim" dedi. 50 yıldan bu yana zeytin işçiliği yaptığını anlatan 73 yaşındaki Ahmet Erkan da, "Ekmeğimiz bu yüzden. Sezonumuz başladı. Çalışıyoruz, işliyoruz. Sezon sonuna kadar çalışacağız" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:28 Kaynak: İHA
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