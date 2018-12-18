Zeytin Hasadına Yağmur Engeli
2 saat önce
Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te, Aralık ayı ortasındaki yağmur nedeniyle zeytin hasadına ara verildi.
Türkiye
'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis
'te, Aralık
ayı ortasındaki yağmur nedeniyle zeytin hasadına ara verildi.
Kilis'te Kasım ayı içerisinde başlayan zeytin hasadına, Aralık ayı ortasında sona ermesi beklenen zeytin hasadına yağan yağmur nedeniyle ara verildi. Bir haftadır havaların yağmurlu olması yüzünden, zeytin üreticileri hasada ara verdi. Bu hafta sonuna kadar yağmurun devam edeceğini ifade eden çiftçiler, "Bu yıl önceki yıllara oranda zeytin hasadında rekolte fazla olması nedeniyle hasadı bitiremedik. Önümüzdeki hafta içerisinde yağmurun durması ile birlikte yeniden hasada başlayacağız" diye konuştu. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:52 Kaynak: İHA
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