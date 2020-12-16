Zeytin hasadına yağmur engeli
16.12.2020 10:35
Türkiye'nin önemli zeytincilik merkezi olan Kilis'te, yağmur nedeniyle zeytin hasadına ara verildi.
Türkiye'nin önemli zeytincilik merkezi olan Kilis'te, yağmur nedeniyle zeytin hasadına ara verildi.
Kilis'te Ekim- Kasım ayı içerisinde başlayan zeytin hasadına, Aralık ayı sonuna kadar devam etmesi beklenen zeytin hasadına yağan yağmur nedeniyle ara verildi.
Havaların yağmurlu olması yüzünden, zeytin üreticileri hasada ara verdi. Birkaç gün yağmurun devam edeceğini ifade eden çiftçiler, "Bu yıl önceki yıllara oranda zeytin hasadında rekolte fazla olması nedeniyle hasadı bitiremedik. Yağmurun durması ile birlikte yeniden hasada başlayacağız" diye konuştu. - KİLİS
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