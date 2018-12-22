Son Dakika Haberleri: Zeytin Hasadına Yeniden Başladı

Zeytin Hasadına Yeniden Başladı

2 saat önce

Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te yağmur nedeniyle ertelenen zeytin hasadı yeniden başladı.

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Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te yağmur nedeniyle ertelenen zeytin hasadı yeniden başladı.

Kilis'te Kasım ayı içerisinde başlayan zeytin hasadına, Aralık ayı ortasında sona ermesi beklenen zeytin hasadına yağan yağmur nedeniyle ara verilmişti. 3 gündür havaların iyi olması yağmur yağmaması nedeniyle zeytin hasadı kaldığı yerden yeniden başladı.

Kilisli zeytin üreticileri, yağmur nedeniyle ara verdikleri zeytin hasadına yeniden başladıklarını ifade ederek, "Zeytin bahçeleri yağmur yüzünden çamur olmasına rağmen, mecburen zeytinlerimizi topluyoruz. Hasada verdiğimiz kısa süreli aradan sonra yeniden başladık" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:33 Kaynak: İHA

Türkiye, Kilis, Zeytin, Ekonomi
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