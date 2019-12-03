Son Dakika Haberleri: Zeytin hasadında ağaca asılı ceset buldu
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Zeytin hasadında ağaca asılı ceset buldu

6 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, zeytin hasadına gidenler, Rayim B.'nin (72) ağaca asılı cansız bedenini buldu.

Zeytin hasadında ağaca asılı ceset buldu, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, zeytin hasadına gidenler, Rayim B.'nin (72) ağaca asılı cansız bedenini buldu.

Gemlik ilçesi Gencali Mahallesi girişinde bulunan tarlada, sabah saatlerinde zeytin hasadına çıkanlar, ağaca asılı cesedi fark etti. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin Rayim B.'ye ait olduğunu belirledi. Rayim B.'ye ait olduğu belirlenen olay yeri yakınındaki 16 LHK 91 plakalı otomobil ise polis otoparkına çekildi.Rayim B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Gemlik, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:40 Kaynak: DHA
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