Zeytin hasadında Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde bir grup çiftçi zeytin toplarken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin toplayan bir grup çiftçi sabahın erken saatlerinde Türk Bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.
Cumhuriyetin 97. yıldönümünün kutlu olmasını isteyen zeytinci Emre Ülker fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Bu fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni topladı - BURSA
- Kaynak: İHA
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