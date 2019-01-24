Son Dakika Haberleri: Zeytin Hasadında Sona Gelindi

Zeytin Hasadında Sona Gelindi

14 dakika önce

Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te yağmur nedeniyle ertelenen zeytin hasadı havaların iyiye gitmesi nedeniyle hasatta sona gelindi.

Zeytin Hasadında Sona Gelindi, System.String[]
Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te yağmur nedeniyle ertelenen zeytin hasadı havaların iyiye gitmesi nedeniyle hasatta sona gelindi.

Kilis'te normal şartlarda Kasım ayı içerisinde başlayan zeytin hasadı, Aralık ayı ortasında sona ererdi. Bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle zeytin hasadına ara verilmişti. 1 haftadır havaların düzelmesi ile zeytin hasadı kaldığı yerden yeniden ederken, hasatta sona gelindi.

Kilisli zeytin üreticileri, aşırı yağışlar nedeniyle uzun süreden beri ilk kez Ocak ayı sonuna kadar zeytin hasadının sürdüğünü ifade ederek, "Zeytin bahçeleri yağmur yüzünden çamur olmasına rağmen, mecburen zeytinlerimizi topluyoruz. Hasadın sonuna gelindi. Bu hafta sonuna kadar zeytin hasadı tamamlanmış olur" diye konuştular. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

Ekonomi
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