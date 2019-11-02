Son Dakika Haberleri: Zeytin hasadını sürdüren Filistinli çiftçiler, Yahudilerin yağmalamasından tedirgin
Son Dakika Güncel Zeytin hasadını sürdüren Filistinli çiftçiler, Yahudilerin yağmalamasından tedirgin

Zeytin hasadını sürdüren Filistinli çiftçiler, Yahudilerin yağmalamasından tedirgin

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde bulunan zeytinlikler, her yıl Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya ve yağmaya maruz kalması nedeniyle Filistinli çiftçiler, zamanla yarışıyor.

Zeytin hasadını sürdüren Filistinli çiftçiler, Yahudilerin yağmalamasından tedirgin, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde bulunan zeytinlikler, her yıl Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya ve yağmaya maruz kalması nedeniyle Filistinli çiftçiler, zamanla yarışıyor.


İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde bulunan zeytinliklerin hasadı sürüyor. Filistinli yetkililer, yer yıl zeytin hasadının başlamasıyla Yahudilerin işgali ve yağmalamasından korkuyor. Zamanla yarışan Filistinli çiftçiler, genellikle tüm aile bireylerinin katılımıyla zeytin hasadını bitirmeye çalışıyor. Sıralanmış yüzlerce zeytin ağacı, Yahudi yerleşimcilerin eline geçmeden sahipleri tarafından erken erken süre içerisinde hasat edilmeyi bekliyor. Çiftçiler, her yıl zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşandığını belirtiyor. İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin en önemli gelir kaynağı olan zeytin ağaçlarına sadece el koymakla kalmıyor, Filistinlilerin mülklerine de zarar veriyor. - KUDÜS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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