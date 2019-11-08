Son Dakika Haberleri: Zeytin hırsızı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Zeytin hırsızı yakalandı

Zeytin hırsızı yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bahçelerdeki zeytin ağaçlarından 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bahçelerdeki zeytin ağaçlarından 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Küçükköy mahallesindeki bahçelerinde bulunan ağaçlarından zeytinlerin toplandığını fark eden üretici, jandarmaya şikayette bulundu. Ayvalık/Küçükköy mahallesinde meydana gelen bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayında mağdur G.T.'ye ait zeytin ağaçlarından 3 ton zeytin şüpheli kişi veya kişilerce çalındı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olayını şüpheli Ö.C.'nin gerçekleştirmiş olduğu tespit edildi. Adli makamların talimatıyla Ö.C. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Küçükköy, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
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