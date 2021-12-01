Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası tarafından zeytin hırsızlığı ile mücadelede kullanılmak üzere alınan insansız hava aracı (drone) İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde son yıllarda artan zeytin hırsızlığı ile mücadele kapsamında alınan insansız hava aracının jandarmaya teslimi dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Edremit Ticaret Odası'ndaki törende, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon, Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer ve Meclis Başkanı Ali Rıza Timur hazır bulundu.
Teslim töreninde konuşan Coşkun Salon, zeytin hırsızlarının havadan tespitinde kullanılacak olan insansız hava aracının caydırıcı olacağını ifade etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edremit'te zeytin hırsızlığına karşı havadan mücadele edilecek - Son Dakika