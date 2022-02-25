Zeytin hırsızlığı yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Zeytin hırsızlığı yapan şahıs yakalandı

25.02.2022 12:56
Zeytin hırsızlığı yapan şahıs yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytinyağı fabrikasından 600 kilogram zeytin çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytinyağı fabrikasından 600 kilogram zeytin çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Mahallesi'nde Zeytinyağı Sıkma Fabrikası'nda 12 çuval içerisinde bulunan 600 kilogram civarındaki zeytinin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda olayın faili olan M.T isimli şahıs tespit edilerek, yakalandı. Suçunu itiraf eden M.T. isimli şahıs adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

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Zeytinyağı, Jandarma, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytin hırsızlığı yapan şahıs yakalandı - Son Dakika


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