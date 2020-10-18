Zeytin işçileri kayıt altına alınacak - Son Dakika

Zeytin işçileri kayıt altına alınacak

18.10.2020 20:00
Zeytin işçileri kayıt altına alınacak, System.String[]

Balıkesir İl Hıfzısıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında yaptığı toplantıda korona virüs pandemisi ile ilgili yeni kararlar aldı.

Balıkesir İl Hıfzısıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında yaptığı toplantıda korona virüs pandemisi ile ilgili yeni kararlar aldı. Karara göre, zeytin hasadı için günlük olarak taşınan işçiler ve yatılı olarak getirilen işçilerin bilgileri Kaymakamlıklar tarafından kayıt altına alınacak, mahallelerde maske kontrolleri arttırılacak.

Balıkesir Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplandı. Dünyada halen korona virüs salgını ve vaka artışlarının devam etmekte olduğunun vurgulandığı toplantıda ülkemizde de salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme amacıyla bir dizi kararın alındığı ifade edildi. 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün süresince bütün ilçelerde genel denetimlerin yapılacağının belirtildiği toplantıda, piknik ve mesire alanları ile pazar yerlerine yönelik denetim uygulamalarının en üst düzeye çıkarılacağı, şehir içi toplum ulaşımı sağlayan araçlarda ve her türlü servis araçlarında denetimlerin arttırılacağı ifade edildi.

Kırsal mahallelerde denetimler sıklaşacak

İl Hıfzısıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada özellikle kırsal mahallelerde maske kullanımının yeterince dikkate alınmadığı tespit edildiği ve bu nedenle bu yerleşim yerlerindeki özellikle kahvehane, bakkal, market gibi yerlerde ve toplu bulunulan bütün ortamlarda maske denetimlerinin en üst düzeye çıkarılacağı belirtildi.

Zeytin işçileri kayıt altına alınacak

İl Hıfzısıhha Kurulu Balıkesir'in Edremit, Erdek, Ayvalık başta olmak üzere bir çok ilçesinde başlayacak olan zeytin toplama dönemi ile ilgili de özel önlemler aldı. Buna göre, zeytin hasadı için işçi taşıyan bütün araçlarda araç koltuk kapasitesinin üzerinde kesinlikle yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek. Araç içerisinde mutlaka maske takılması sağlanacak ve bu konuda kolluk birimleri tarafından en üst düzeyde denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca zeytin hasadı için günlük olarak taşınan işçiler ve yatılı olarak getirilen işçilerin bilgileri de Kaymakamlıklar tarafından kayıt altına alınacak.

İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı kararlar arasında Balıkesir genelindeki bütün camilerde namaz kılınacak yerleri gösteren işaretlemelerin gözden geçirilerek kuralına uygun şekilde yenilenmesi de yer alıyor. - BALIKESİR

Zeytin işçileri kayıt altına alınacak
Zeytin işçileri kayıt altına alınacak

Hasan Şıldak, Balıkesir, İşçiler, Zeytin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytin işçileri kayıt altına alınacak - Son Dakika

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