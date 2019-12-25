Zeytin işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytin işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı (2) - Son Dakika

Zeytin işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı (2)

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytin işçilerini taşıyan minibüsün kamyona çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytin işçilerini taşıyan minibüsün kamyona çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale- İzmir Karayolu Kadıköy Mahallesi mevkisinde, 14 zeytin işçisini taşıyan A.F idaresindeki 10 KB 429 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden M.Y yönetimindeki 45 F 1840 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü A.F, F.C, S.U, F.Y, S.M, E.K ve S.E ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Zeytin işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı (2)

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:25 Kaynak: AA
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