Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 1 ölü, 7 yaralı (2) - Son Dakika
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Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

17.12.2022 14:56
Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

1 İŞÇİ KURTARILAMADIBursa'da, zeytin bahçesinde çalışacak işçileri taşıyan ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüse TIR'ın çarptığı kazada yaralanan 2'si çocuk 8 kişiden Bahriye Kalender (64), Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.

1 İŞÇİ KURTARILAMADI

Bursa'da, zeytin bahçesinde çalışacak işçileri taşıyan ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüse TIR'ın çarptığı kazada yaralanan 2'si çocuk 8 kişiden Bahriye Kalender (64), Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi. Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Ali İhsan P., ifadesi sonrası 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 1 ölü, 7 yaralı (2) - Son Dakika
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