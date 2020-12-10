"Zeytin" isimli köpeğe çarpıp öldüren komşusundan şikayetçi oldu - Son Dakika

"Zeytin" isimli köpeğe çarpıp öldüren komşusundan şikayetçi oldu

10.12.2020 10:24

BAŞAKŞEHİR'de bir sitede yaşayan Eren Nergiz (30), köpeği "Zeytin"ne çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu.

BAŞAKŞEHİR'de bir sitede yaşayan Eren Nergiz (30), köpeği "Zeytin"ne çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu. Nergiz, komşusu M.S.'nin dikkatsiz araç kullanması nedeniyle köpeğini ezdiğini, 500 metre ilerideki veterinere götürmediğini, can çekişir vaziyette bırakıp gittiğini belirterek, "13 yıl boyunca kimseye bir zararı dokunmamış ve sitemizin neşe kaynağı olan köpeğim Zeytin'in dikkatsiz araç kullanmak suretiyle ölümüne sebep olmuştur. M.S.'den davacı ve şikayetçiyim" dedi.  M.S.'nin kullandığı belirtilen otomobilin, köpeğe çarpma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAY 11 KASIM DA OLDU

Olay, Başakşehir'de bir sitede 11 Kasım'da saat 10.00'da meydana geldi.  Otoparktan otomobiliyle çıkan M.S., "Zeytin" isimli sahipli köpeğe çarptı. Yaralanan köpek ise sürünerek olay yerinden ayrıldı. Olaydan haberdar olan köpeğin sahibi Eren Nergiz köpeğini veterinere götürdü. Ancak Zeytin isimli köpek hayatını kaybetti. Köpeğinin ölümünün ardından güvenlik kameraları görüntülerini izleyen Eren Nergiz, komşusu M.S.'den şikayetçi oldu. Eren Nergiz emniyete yaptığı şikayette M.S.'nin dikkatsiz araç kullanması nedeniyle köpeğini ezdiğini öne sürerek, "M.S. site çıkışından yavaş ve kontrollü geçmesi gerekirken yola süratli ve hiç bakmadan çıkarak köpeğin belinin ve ayaklarının kırılmasına sebebiyet vermiştir. Ardından köpeğimi aracın altından kurtarmak yerine geri geri gelerek bir daha ezilmesine sebebiyet vermiştir. Beli kırılan köpeğimi 500 metre ilerideki veterinere götürmek yerine hiçbir yardımda bulunmayarak can çekişir vaziyette bırakıp gitmiştir" dedi.

"M.S.'DEN DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

Nergiz emniyet ifadesini şöyle tamamladı: "M.S.'ye  5199 Sayılı Kanun hatırlatılınca 'Benim aracıma köpek alma gibi bir durum olamaz' diyerek işlediği suçu kabul etmiş, bir canlının hayatını aracının kirlenmesinden aşağı tutuğunu aşikar etmiştir. Köpeğim kaza anından sonra 20 metre ileri sürünmüş, birçok veterinere götürmemize rağmen hekimlerce yaşama ihtimalinin olmadığına kanaat getirilerek daha fazla acı çekmemesi için ötenazi yapılmasına karar verildi. 13 yıl boyunca kimseye bir zararı dokunmamış ve sitemizin neşe kaynağı olan köpeğim Zeytin'in dikkatsiz araç kullanmak suretiyle ölümüne sebep olmuştur. M.S.'den davacı ve şikayetçiyim".

"BU YASAL BİR YÜKÜMLÜLÜK, KEYFİ DURUM DEĞİL"Eren Nergiz'in Avukatı Cansın Mayda sürücünün köpeği ezdikten sonra yardım etmeden olay yerinden uzaklaştığına değinerek "5199 Sayılı Kanunu'nun 21. Maddesi'ne göre 'Eğer ki siz aracınızla bir hayvana çarpıyorsanız onu en yakın veterinere götürmek zorundasınız, bu sizin yasal yükümlülüğünüz keyfi bir durum değil. Her şeyden önce vicdani bir sorumluluk, bununla birlikte yasal bir sorumluluk. Burada sürücü bunu yapmıyor, arabasına binip gidiyor. Hayvan da yaklaşık 1 saat sonra veterinere götürülüyor ama geç kalındığı için hayatını kaybediyor" dedi.

"ZORUNLU TRAFİK SİGORTALARI MASRAFI KARŞILIYOR"Müvekkilinin yaşadığı acının çok büyük olduğunu dile getiren Avukat Mayda, "Kanun kapsamında bütün hayvanlar eşit haklara sahiptir, eşit şekilde doğmuşlardır ve eşit şekilde yaşama hakkına sahiptir. Sahipli, sahipsiz hayvana ayrımı yapılmadan hangi hayvana çarparsanız çarpın onu veterinere götürmek zorundasınız. Bununla ilgili daha önceden sigorta şirketlerinde eğer ki hayvan sahipli değilse ödemiyorlardı. Ancak diyelim ki bir hayvana çarptınız ve o hayvanın tedavi masrafları karşılamayacağınız düzeyde, bu masrafı zorunlu trafik sigortaları bu masrafı karşılıyor" şeklinde konuştu.

MEVCUT KANUN BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİLAvukat Mayda, Türk Ceza Kanunu'ndaki sahipli-sahipsiz hayvan ayrımının değiştirilmesini gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Burada 4 aydan 3 yıla kadar bir hapis cezası öngörülüyor ancak bu yeterli değil çünkü burada bir can öldürülüyor ve kurtarılması için bir çabada bulunulmuyor. Bizim nezdimizde bunun cezası bu kadar az olmamalı. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Hayvanlara yapılan haksız eylemlerin yaptırımsız kalmaması adına elimizden geleni yapıyoruz ama kanunların da bize yardım etmesi gerekiyor. Mevcut kanun bizim için yeterli değil ne yazık ki ya Türk Ceza Kanunu içerisinde ayrı maddeler düzenlenmeli ya da daha ayrı maddeler getirilerek düzenlemeler yapılmalı. Hayvana şiddet olaylarının azalmasını ve bu yönde düzenlemeler yapılmasını, yaptırımların ağırlaştırılmasını temenni ediyoruz ve bu yönde beklemedeyiz."

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAOlay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir sitenin önünde bekleyen köpeğe, beyaz bir otomobilin çarptığı ve otomobilin geri geri gelerek köpeği tekrar ezdiği görüldü. Otomobil şoförü ile bir kadının araçtan inerek köpeğe baktığı, köpeğe yardım etmeden olay yerinden uzaklaştığı ve köpeğin sürünerek olay yerinden ayrıldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul
Zeytin isimli köpeğe çarpıp öldüren komşusundan şikayetçi oldu
Zeytin isimli köpeğe çarpıp öldüren komşusundan şikayetçi oldu
Zeytin isimli köpeğe çarpıp öldüren komşusundan şikayetçi oldu
Zeytin isimli köpeğe çarpıp öldüren komşusundan şikayetçi oldu
Zeytin isimli köpeğe çarpıp öldüren komşusundan şikayetçi oldu

Zahit Şeyhanoğulları, Başakşehir, Zeytin, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Zeytin' isimli köpeğe çarpıp öldüren komşusundan şikayetçi oldu - Son Dakika


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