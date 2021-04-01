Zeytin Kooperatifi, üyelerine akaryakıt kartı dağıtıyor - Son Dakika

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, akaryakıt desteğinden faydalanacak ortakların akaryakıt kartlarının dağıtımına başlanıldığı bildirildi.

Akaryakıt firmalarından alınan teklifler doğrultusunda, Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerin faaliyet bölgelerinde ve kırsalda yaygın istasyona sahip bir şirket ile anlaşmaya varılmış, Marmarabirlik ile bir şirket arasında sözleşme imzalanmıştı.

İki kurum arasında yapılan sözleşmeye göre 1 Nisan tarihinden itibaren akaryakıt desteğine başlanacak olup, Marmarabirlik ortakları şirketin lojistik kartı ile bu destekten faydalanacaklar. Ortaklar 1 Nisan'dan itibaren 31 Ekim 2021 tarihine kadar herhangi benzin istasyonundan akaryakıt alabilecek.

Akaryakıt desteğinden istifade edecek ortakların akaryakıt kartlarının hazır olduğunu duyuran Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, şu açıklamada bulundu: "Kooperatifimizce 1 Nisan 2021 Perşembe itibaren Akaryakıt Desteği başlayacaktır. Destekten faydalanmak isteyen ortaklarımız, kooperatifimize gelerek kendilerine tahsis edilen akaryakıt miktarını öğrenebilir ve akaryakıt kartlarını teslim alabilirler." - BALIKESİR