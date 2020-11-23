Zeytin Mektebi 20 bin kişiye ulaştı - Son Dakika

Zeytin Mektebi 20 bin kişiye ulaştı

23.11.2020 12:37
Zeytin Mektebi 20 bin kişiye ulaştı, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde online düzenlenen Zeytin Mektebi'nde 1 ay süren eğitim tamamlandı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde online düzenlenen Zeytin Mektebi'nde 1 ay süren eğitim tamamlandı. 19 Ekim'de kapılarını açan ve 500 öğrencinin düzenli olarak dersleri takip ettiği Zeytin Mektebi, youtube üzerinden de yayınlanarak 20 bin kişiye ulaştı.

'Zeytin ve Zeytinyağına Dair Herşeyi Öğrenin' sloganıyla başlayan Zeytin Mektebi'nde, zeytin mitolojisinden budamaya, sulamadan zararlılarla mücadeleye, zeytinyağından zeytin üretim teknolojilerine onlarca konuyla ilgili geniş kapsamlı eğitim verildi. Eğitime Amerika'dan Katar'a, Danimarka'dan Kıbrıs'a, İsviçre'den Almanya'ya, İtalya'dan İspanya, Türkmenistan'a kadar pek çok ülkeden kişi katıldı. Zeytin Mektebi, eğitimini 18 Kasım'da tamamladı.

Zeytin mektebi üreticiye ışık olacak

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, zeytinin Akdeniz ikliminin en önemli bitki varlığı olduğunu belirterek, bölgemizde özellikle son dönemde tekrar zeytin üretimine dönüş olduğuna dikkat çekti. Gelen talepler doğrultusunda Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle zeytinin tarihi, yetiştirilmesi, ticaretiyle ilgili kapsamlı bir eğitim programı düzenlediklerini belirten Çandır, "Zeytin Mektebi'nin düşündüğümüzden daha çok ilgi göstermesi bizi hem şaşırttı, hem de heyecanlandırdı. Son yıllarda zeytin üretimine ciddi bir yönelme var. Bu eğitimler üreticimize ve zeytinle uğraşmak isteyen insanlarımıza ışık olacaktır" dedi. Tarımsal üretimde eğitimin önemini vurgulayan Çandır, Borsa olarak tarımsal üretimin daha fazla kalite ve verimle yürütülmesi için çalıştıklarını ifade etti. Çandır, Zeytin Mektebi'ne katılarak eğitimini başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazananları kutladı.

Mektebe katılanlar sertifikalandırıldı

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, zeytin ve zeytinyağı hakkında bugüne kadar en kapsamlı eğitim online eğitimi verdiklerini belirterek, Zeytin Mektebi'ne ilginin yoğun olmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Karaca, online olmasına rağmen son derece verimli bir eğitimi programını tamamladıklarını söylerken, eğitime katılanlara yapılan sınavın ardından katılım belgesi verildiğini bildirdi. Youtube üzerinden eğitimi takip edenlerin de katılım belgesi konusunda yoğun talepte bulunduğunu kaydeden Karaca, eğitime youtube kanalıyla katılanların da sınava tabi tutulmasının gündemlerinde olduğunu söyledi.

Bu eğitim İspanya'da 3 bin avro

Müdür Gökhan Karaca, Zeytin Mektebi ile Türkiye'nin en büyük halka açık, ücretsiz zeytin kütüphanesinin oluşturulduğunu bildirdi. Karaca, İspanya'da 3 bin Avro civarında olan zeytin eğitiminin ücretsiz olması ve online olması nedeniyle eğitimin yurtdışından da büyük ilgi gördüğünü söylerken, Amerika'dan İsviçre'ye, Katar'dan Türkmenistan'a çok sayıda ülkeden eğitime katılım olduğunu bildirdi. Karaca, eğitim programlarının talepler doğrultusunda planlanmaya devam edeceğini söyledi. - ANTALYA

Zeytin Mektebi 20 bin kişiye ulaştı
Zeytin Mektebi 20 bin kişiye ulaştı

Ticaret, Antalya, Zeytin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytin Mektebi 20 bin kişiye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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