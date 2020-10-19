Antalya'da "Zeytin Mektebi" hayata geçirildi - Son Dakika

Antalya'da "Zeytin Mektebi" hayata geçirildi

19.10.2020 14:47
Antalya'da

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Zeytin Mektebi"nde ilk ders verildi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Zeytin Mektebi"nde ilk ders verildi.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, "Zeytin ve zeytinyağına dair her şeyi öğrenin" sloganıyla başlayan ve ilk ders konusu "dünyada zeytin ekonomisi" olan online eğitime ilgi yoğun oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATB Başkanı Ali Çandır, zeytinin bu toprakların çok önemli bir değeri olduğunu belirtti.

Borsa olarak uzun süredir zeytin ve zeytin çeşitleri üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydeden Çandır, "Umarım bu eğitim, topraklarımızın zenginliği zeytinin hak ettiği katma değeri kazanması, bize ait bu değerin halka daha çok ulaşması için önemli katkılar sağlar." temennisinde bulundu.

Çandır, birlikte çalıştıkları Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü çalışanlarına teşekkür etti.

Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da "Zeytin Mektebi"ne ilginin yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya ise zeytinin çok büyük kitlelere ulaşan bir bitki olduğunu, bu bitkinin üretiminden tüketimine kadar eğitime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

BATEM Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Kerem Savran ise yaptığı sunumda, dünyada zeytin ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Son yıllarda dünyada sağlıklı beslenmeye artan ilgiyle birlikte zeytin ve zeytinyağı üretimi ile tüketimine de ilginin arttığına dikkati çeken Savran, bunun bir fırsat olduğunu, bu ilginin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Savran, sunumunda şu bilgileri verdi:

" Türkiye, dünyadaki zeytin üretiminde İspanya, Yunanistan ve İtalya'dan sonra 1 milyon 757 bin tonla 4. ülke konumunda bulunuyor. Üretim alanı bakımından ise 864 bin hektar alanla 8. sırada yer alıyoruz. Sofralık zeytin ihracatında 75 bin tonla 5. sırada, zeytinyağı ihracatında ise 56 bin tonla yine 5. sıradayız. Kişi başı 2 kilogram zeytinyağı tüketiyoruz. Bu rakam Yunanistan ve İspanya'da 11 kilogram, İtalya'da ise 8 kilogramı geçiyor."

Eğitimlere 19 Kasım'a kadar devam edileceği bildirildi.

Antalya'da Zeytin Mektebi hayata geçirildi
Antalya'da Zeytin Mektebi hayata geçirildi
Antalya'da Zeytin Mektebi hayata geçirildi

Ticaret, Antalya, Zeytin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da 'Zeytin Mektebi' hayata geçirildi - Son Dakika Ekonomi

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