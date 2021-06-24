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Zeytin merdiveninin son temsilcisi - Son Dakika

Zeytin merdiveninin son temsilcisi

24.06.2021 11:42

Zeytin merdiveninin son temsilcisi Hobi olarak başladı, şimdi bölgeye yetişemiyor Orhangazi'ye bağlı Karsak Mahallesi'nde yaşayan ve 12 yıl önce bir fabrikadan emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı zeytin toplama merdiveni imalatçısı Ali Ilgın, Orhangazi bölgesinin tek imalatçısı olarak 8...

Zeytin merdiveninin son temsilcisi

Hobi olarak başladı, şimdi bölgeye yetişemiyor

BURSA - Orhangazi'ye bağlı Karsak Mahallesi'nde yaşayan ve 12 yıl önce bir fabrikadan emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı zeytin toplama merdiveni imalatçısı Ali Ilgın, Orhangazi bölgesinin tek imalatçısı olarak 8 ile 12 basamaklı ağaç merdiven üretiyor. Ali Ilgın'ın ürettiği zeytin toplama merdivenleri Orhangazi, Gemlik, İznik ve Mudanya'dan gelen zeytin üreticileri tarafından alıcı buluyor.

Zeytin diyarı Orhangazi bölgesinde yıllardır zeytin toplama merdiveni üretimi yapan 70 yaşındaki Ali Ilgın bu yıl son kez zeytin merdiveni üretimi yapacağını söyledi.

Bölgede tek üreticisi kaldı

Kasım, Aralık ve Ocak aylarında zeytin hasat döneminin olmazsa olmazları arasında yer alan zeytin toplama merdivenlerinin bölgedeki son üreticisi olan Ali Ilgın, merdiven imalatına ise çalıştığı fabrikadan emekliye ayrıldıktan sonra hobi olarak başlamış. Orhangazi'ye bağlı Karsak Mahallesi'nde kendine ait evin bir bölümü atölyeye dönüştüren ve burada 8 basamaklıdan, 12 basamaklıya kadar zeytin toplama merdiveni imalatı yapan Ali Ilgın, bu yıl son kez bu üretimi yapacağını söyledi.

Hobi olarak başladım

Eşi Zeynep Ilgın'ın da yardımını alarak merdiven üretimi yapan Ali Ilgın, 12 sene önce çalıştığı fabrikadan emekliye ayrıldıktan sonra merdiven imalatına hobi olarak başladığını belirterek, daha sonraları daha fazla merdiven üretmeye başladım. Merdiven deyip geçmeyin. İnsanlar bunun üzerine çıkıp ürününü topluyor, emeğinin karşılığını alıyor dedi. Merdiven direklerinin kavak ağacından yapıldığını belirten Ali Ilgın, kavak ağaçlarını mayıs ve haziran aylarında Konya'dan alıp buraya getiriyorum. Onları planzadan geçirdikten sonra boylarına göre ayırıp merdiven imalatında kullanıyorum dedi. Merdiven basamaklarını Karsak bölgesinden topladığı gürgen ağaçlarından yaptığını belirten Ali Ilgın, gürgen en sağlam ağaçlardandır. O yüzden gürgenden basamak yapıyorum. Basamakları kış boyunca Karsak bölgesinden temin ediyorum. Onları boylarına göre hazırlayıp bekletiyorum. 6 bin adet basamak hazırladım. Bunlardan 700 civarı merdiven imal etmiş olacağım dedi. Yaptığı işte çok titiz olduğunu belirttiğine dikkat çeken Ali Ilgın, merdivenler için çok emek harcıyorum. Özel hazırlıyorum. Uzun ömürlü olmaları için uğraş veriyorum diye konuştu.

Merdiven basamak fiyatı 20 TL

İmal ettiği merdivenleri basamaklarına göre fiyatlandırdığını da ifade eden Ilgın, basamak başına 20 TL alıyorum. 9 basamaksa 180 TL, 8 basamaklıysa 160 TL, 10 basamaklıysa 200 TL'ye satıyorum. Ama artık bu sene son kez üretim yapacağım, bu işi bırakacağım dedi. Ali Ilgın kendisinin Orhangazi bölgesinde son üretici olduğunu, İznik'te de bir üretici olduğunu belirtti.

Zeytin merdiveninin son temsilcisi
Zeytin merdiveninin son temsilcisi
Zeytin merdiveninin son temsilcisi
Zeytin merdiveninin son temsilcisi
Zeytin merdiveninin son temsilcisi
Zeytin merdiveninin son temsilcisi
Zeytin merdiveninin son temsilcisi
Zeytin merdiveninin son temsilcisi
Zeytin merdiveninin son temsilcisi
Zeytin merdiveninin son temsilcisi
Zeytin merdiveninin son temsilcisi

Türk Lirası, Orhangazi, Zeytin, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Zeytin merdiveninin son temsilcisi - Son Dakika


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