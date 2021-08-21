Zeytin ormanından lokanta sofrasına...

Duygu Özerson Elakdar yıllar önce Urla'ya yerleşip Bademler Köyü'nde 60 bin ağaçlık bir zeytin ormanının işletme haklarını almış. Organik sertifikalı orman, bugün bölgenin en büyük zeytinliği... Hiç Lokanta'nın yolculuğu da şişeledikleri erken hasat zeytinyağını ve ekşi mayadan ekmeklerini tanıtma hevesiyle başlamış... Bugün tadım etkinlikleri, yemek atölyeleri ve ürün satış dükkanıyla desteklenen kapsamlı bir yemek üssü olarak hizmet veriyorlar. Geniş bahçeli eski bir taş binadaki mekanın farklı detaylarla dikkat çeken tasarımıysa Elakdar'ın mimar eşine ait...

Ormanda yetişen ve bölgeye has yenebilir otları da menüsüne alan Hiç Lokanta, menüde mevsime ve yerelliğe önem veriyor. Katkısız, işlenmemiş, iyi ve temiz gıda tüketmeyi esas alan mutfakta sadece ormanın ürünlerini kullanmakla kalmıyor, ekmeğinden sosuna, reçelinden kuru etine her şeyi kendileri üretiyorlar.

Menünün öne çıkan lezzetleri arasında Hiç orman salatası (40 lira), kaktüs salatası (44 lira), çilekli soğuk domates çorbası (36 lira) ve toprağımız tatlısı (40 lira) var. Her şeyden denemek isteyenler 8 tabaklık tadım menüsünü tercih edebilir (kişi başı 365 lira).

Hiç orman salatası

Hiç Lokanta'nın içinde ürünlerini satın alabileceğiniz bir dükkan da var. Mekan cumartesi ve pazar günleri kahvaltı servisi de veriyor. Şef Ekin Kün, kahvaltıda bölge malzemelerini kullanıyor. Haşlama Urla otları, Bergama tulum peyniri gibi tanıdık tatların yanında leblebili, zeytinli siyah muhammara gibi yeni lezzetler de var. Bölgenin sınırlı üretim yapılan en özel peynirlerinden armolayı ve karabaş otundan yaptıkları reçeli de mutlaka tadın.

Bu arada rezervasyon gerekiyor. Urla- İzmir; (0232) 754 30 99

Lokanta, bölgenin tarihi taş binalarından birinde... Mekanın özellikle sokağa bakan masaları tercih ediliyor.