Havuzda biriken zeytin posasının içine düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Havuzda biriken zeytin posasının içine düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

21.11.2022 14:48

Antalya'da bahçesinden topladığı zeytinlerin yağını çıkartmak için geldiği fabrikanın çevresinde gezintiye çıkan Ali Osman Akçın, tesisin arkasında bulunan ve yağı sıkılan zeytinlerin posa olarak adlandırılan atıklarının toplandığı havuza düşerek hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Cumartesi saat 18.00 sıralarında Ali Osman Akçın, Döşemealtı ilçesinde bulunan bahçesindeki zeytinleri toplayarak yağını sıktırmak için fabrikaya götürdü. Selimiye Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasına eşi Raşide Akçın ile birlikte zeytinlerini getiren yaşlı adam, sırasını beklemeye başladı.

EŞİ HABER ALAMAYINCA EKİPLER ÇAĞRILDI

Saat 13.15 sıralarında fabrikanın çevresinde gezintiye çıkan adam, uzun süre dönmeyince meraklanan eşi Raşide Akçın aramaya çıktı. Telefonunu da arabasında bırakan eşine ulaşamayan kadın, fabrika işletmecilerine durumu bildirdi. Aramalara rağmen yaşlı adama ulaşılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

POSANIN İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Uzun süren aramaların ardından Saat 22.00 sıralarında fabrikanın arka kısmında bulunan, yağı sıkılan zeytinlerin posa olarak atıklarının toplandığı havuzda yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekipleri tarafından havuzdan çıkarılan Ali Osman Akçın'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Morgdaki işlemlerin ardından Akçın, Burdur'un Karamanlı ilçesinde toprağa verildi. Jandarma olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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Döşemealtı, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

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