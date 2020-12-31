Zeytin rekolte tahmini tutmadı

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ne üreticiler tarafından taahhüt edilen 10 milyon 100 bin kilo zeytin rekoltesine ulaşılamadı.

Erdek'te zeytin üreticileri, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ne 2020/2021 iş yılı zeytin kampanya dönemine ait verdikleri rekolte beyanında yer alan miktarın yüzde 60'ı kadar ürün teslimatı yapabildi.

Rekolte beyanı ile teslim edilen ürün miktarı arasında yüzde 40 fark var

Sofralık zeytin üretiminin önemli kuruluşlarından Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, üretici ortakların rekolte beyanına göre 10 milyon 100 bin kilo ürün alımı hedeflediği 2020-2021 kampanya dönemini yüzde 40 azalışla yaklaşık 6 milyon 120 bin kilo ile tamamlamak üzere.

2020/2021 iş yılı zeytin alım kampanyasına ait üretici ortakların Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ne, verdikleri rekolte beyanlarında toplam 10 milyon 100 bin kilo ürün teslimatı taahhüdünde bulunmasına karşın, bugüne kadar 5 milyon 100 bin kilo sofralık, 1 milyon 20 bin kilo yağlık olmak üzere toplam 6 milyon 120 bin kilo ürün satın alındı.

Zeytin üreticilerinin kooperatife teslim ettikleri 6 milyon 120 bin kilo ürünün karşılığı, toplam 38 milyon 865 bin lirayı buldu. Rekolte beyanına göre beklenen ve gerçekleşen ürün alım miktarı arasında yüzde 40 gibi bir azalışın yaşanmasıyla üreticinin kaybı büyük oldu. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin Zeytinyağı Fabrikası'nda ise üretici ortaklar tarafından 1 milyon 88 kilo yağlık zeytin sıktırıldığı öğrenildi. - BALIKESİR