Zeytin satıcıları damlama sulama sisteminden şikayetçi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otogar alanında zeytin pazarı kuruldu. Kızıltepe Zeytinciler Derneği Başkanı Muzaffer Oral, damlama sulama sisteminin zeytine etkisinin kötü olduğunu belirterek, "Damlama sistemi o zeytini yumuşatır. Yağmur ise hem damak tadı verir hem de bozulmaz" dedi.

Kızıltepe ilçe otogarı yerleşkesinde kurulan 52'ye yakın tezgahta İskenderun, Nizip ve Derik zeytini satılıyor. Vatandaşlar evde kendi imkanları ile yeşil zeytini çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra daha çok kahvaltıda tüketiyor. Tezgahtaki zeytinler 12 ile 15 lira arasında alıcı bulabiliyor. Ancak zeytin satıcıları satışların durgunluğundan ve damlama sulama sisteminden şikayetçi.

Tüketicilerin yağmurun yağmasını beklemesi gerektiğini belirten Kızıltepe Zeytinciler Derneği Başkanı Muzaffer Oral, zeytin pazarında yeşil zeytin çeşitlerinin olduğunu söyledi. Oral, "Nizip, İskenderun, Derik ve Mersin Mut cinsi zeytinler var. En rağbet göreni Derik halhalı olur o da çok azdır. Nizip cinsi ve Derik cinsi birdir. Yani anayurdu Nizip'tir. Nizip cinsinde kurt olmaz ama bu sene yağmur yağmadığı için damlama sistemi ile yaptıkları için ben kendim şuanda hiçbir gram satmıyorum. Bütün eş, dost, akrabalarıma tamam buradayım ama size göre zeytinim yok satmıyorum. Yağmurun yağmasını bekliyorum. Yağmur yüce Allah'ın lütfüdür, o yağmurda bereket ve tat var. Yani o Nizip cinsi et alıyor, yağ alıyor. Damlama sistemi hem o zeytini yumuşatır. Yağmur ise hem damak tadı verir hem de bozulmaz" dedi.

"Kıraç bölgede yetişen zeytin kıvamında oluyor"

Damlama sulama sisteminde yetişen zeytinde görüntünün olduğunu ama tadın olmadığın kaydeden Oral, "Bir de çabuk bozulacak. Bozulmayan zeytinlerden biri Derik eski halhali ve Nizip cinsiydi. Maalesef geçen yıl da Nizip cinsi bozuldu. Araştırdım sürekli sulama bir de baraj oldu, baraja yakın kısımlarda o zeytin çabuk bozuldu. Ama kıraç dediğimizi bölgede ise kıvamında ve bozulmuyor. Zeytin fiyatları 2018 yılına göre 3 lira düşmüş. Bu sene en güzel zeytin 12 -15 lira arsında. Geçen seneye göre 2-3 lira daha ucuz. Satışlar şu anda durgun" diye konuştu.

30 yıldır zeytin satıcılığı yapan 80 yaşındaki Hasan İldem ise, vatandaşın alım gücünün düştüğünü vurguladı. İldem, "25-30 senedir bu işi yapıyorum. Bu sene geçen senelere göre biraz düşüktür. Bu sene vatandaşlar çok fazla zeytin almıyor. Eski dönemlerde 100 ton satabiliyorduk ama bu sene 50 ton olursa Allah'a çok şükür diyeceğiz" şeklinde konuştu.