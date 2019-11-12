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Zeytin Şenliğine Canan Karatay'da katılacak
6 saat önce
Kilis'te, Cumartesi günü yapılacak olan Zeytin ve Zeytinyağı tanıtım günlerine Prof. Dr. Canan Karatay'da katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:37 Kaynak: İHA
Kilis'te, Cumartesi günü yapılacak olan Zeytin ve Zeytinyağı tanıtım günlerine Prof. Dr. Canan Karatay'da katılacak.
16 Kasım Cumartesi günü yapılacak zeytin şenliği Kilis Merkeze bağlı Kocabeyli köyünde yapılacak. Buradaki etkinlikte, zeytin hasadı ile zeytin tanesinin yağa dönüşmesi gerçekleştirilecek. Daha sonra ise zeytin fidanları araziye dikilecek. Prof. Dr. Canan Karatay, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde zeytin yağının faydaları konusu bir sunum gerçekleştirecek. - KİLİS
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