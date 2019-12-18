Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü - Son Dakika

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, zeytin sıkma fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde, zeytin sıkma fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Kargıcak Mahallesi'nde yer alan İ. B.'ye ait zeytin sıkma fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlama anında fabrikada çalışan 46 yaşındaki Abdullah İlhan ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrika sahibi gözaltına alındı. Olay ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Muğla, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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