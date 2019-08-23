Son Dakika Haberleri: Zeytin sineği ile mücadele zamanı
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Zeytin sineği ile mücadele zamanı

42 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Zeytin sineği popülasyonunda görülen artış nedeniyle zararlıyla mücadele çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Zeytin sineği ile mücadele zamanı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Zeytin sineği popülasyonunda görülen artış nedeniyle zararlıyla mücadele çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Didim Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan tuzak kontrollerinde hava bağıl neminin yüksek olduğu yerlerde 'Zeytin sineği' popülasyonunda artış gözlendiğine dikkat çekildi. Meyvelerde vuruk kontrollerinin yapılarak ekonomik zarar seviyesini aşan bahçelerde Zeytin sineği ilaçlamasına başlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, ilacın etki süresi dikkate alınarak, son ilaçlama ile hasat arası süre gözetilerek ilaçlamalara devam edilmesi yönün de üretici çiftçilere duyuruda bulunduğu kaydedildi.


Didim ilçe genelinde, yeni fidan dikimleri ile birlikte bir milyona aşkın zeytin ağacı varlığının olduğu belirtildi. - AYDIN

Zeytin, Aydın, Didim, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:16 Kaynak: İHA
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