Zeytin sineğine dikkat - Son Dakika

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, kurum personelleri ile zeytin sineği konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklığı 35 dereceyi geçtiğinde zeytin sineklerinin yumurta koyamadığı da bilinmeli ve bu husus zararlı ile mücadelede dikkate alınmalıdır" dedi.

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince Milas merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan zeytinlik arazilerde zeytin sineğine karşı başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktaran kurum müdürü Eşref Arslan, zeytin sineğinin ekonomik olarak en önemli zeytin zararlısı olup kışı çoğunlukla toprakta geçirdiğini, Haziran'dan itibaren topraktan çıkmaya başladığını ifade ederek, "Bu dönemde ise danelerle çekirdek sertleşmiş ve iri nohut büyüklüğüne ulaşmıştır. Haziran sonlarına doğru dişi sinek, öncelikle iri, erken olgunlaşan zeytin meyvelerine, 200-250 adet yumurta bırakır. Sineğin yumurta bıraktığı kısmı 1 - 2 gün sonra koyu kahverengiye dönüşür. Buna 'Vuruk' denir. Genel olarak yaz aylarında Temmuz -Ağustos'ta su stresi sunucu küçük kalan, sert ve buruşuk meyvelere zararlı yumurta bırakamaz. Hava sıcaklığı 35 dereceyi geçtiğinde Zeytin Sineklerinin yumurta koyamadığı da bilinmeli ve bu husus zararlı ile mücadelede dikkate alınmalıdır" dedi.

Yumurtadan çıkan kurtun, meyve etinde galeriler açarak beslendiğini ve bu sayede meyvelerin çürüyerek dökülmesine, zeytinyağı randımanının düşmesine, yağın asitliğinin yükselmesine dolayısıyla verim ve kalite kaybına neden olduğuna dikkat çeken Arslan, "Zeytin sineği ile mücadelenin yapılmaması halinde, yıllara göre, sofralık ve yağlık zeytin yetiştiriciliğinde yüzde 30 ile yüzde 70 oranında değişen verim ve kalite kayıpları görülür. İlçemiz mahallerindeki zeytinliklerde yılda 3 - 5 nesil vermekte" dedi.

Zeytin sineği ile yapılan mücadele hakkında da bilgi aktaran Arslan, "Bu zararlı ile mücadelede denildiğinde ilaçlı mücadele yapılması anlaşılmaktadır ve zararlı yoğunluğundaki artışa paralel olarak Zeytin Sineği'nin yumurta koyduğu dane sayısı oranı sofralık zeytinlerde yüzde 1, yağlık zeytinlerde yüzde 6 - 8 olduğunda ilaçlamaya başlanması önerilmekte. İlçe Müdürlüğümüz Teknik Personelinin sahada yapmış olduğu inceleme ve çalışma sonuçlarına istinaden ilçemiz zeytinlik alanlarında zeytin sineği zararı görülmüş olup bu nedenle çiftçilerimizin de gerekli kontrolleri yapmaları ve zarar görüldüğü zaman ilaçlama yapmaları önerilmiştir. Çitçilerimiz her türlü teknik konuda İlçe Müdürlüğümüze müracaat edebilirler" dedi. - MUĞLA