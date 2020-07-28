Zeytin sineğiyle mücadelede biyoteknik yöntem - Son Dakika

Zeytin sineğiyle mücadelede biyoteknik yöntem

Manisa'nın en önemli bitkisel ürünlerinden zeytinde en büyük zarara neden olan zeytin sineğine karşı 'Zehirli yem kısmi dal ilaçlaması uygulama demonstrasyonu' Kırkağaç ilçesinde yapıldı.

Zeytin sineğiyle mücadelede biyoteknik yöntem, System.String[]

Manisa'nın en önemli bitkisel ürünlerinden zeytinde en büyük zarara neden olan zeytin sineğine karşı 'Zehirli yem kısmi dal ilaçlaması uygulama demonstrasyonu' Kırkağaç ilçesinde yapıldı.

Zeytin Sineğinin, zeytin meyvelerine bıraktığı yumurtaları ve bu yumurtalardan çıkan larva-kurtlarının meyvelerle beslenmesi ile zeytine zarar verdiğini kaydeden Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, bu nedenle Zeytin Sineği mücadelesinde entegre mücadelenin çok önemli olduğunu söyledi. Entegre mücadelede amacın en az ilaçlama ile ürünün sağlığını korumak olduğunu dile getirdi. Öztürk, "Bu amaçla besi ve feromon tuzakları ile zeytin sineği yoğunluğu izlenir ve ihtiyaç halinde uygun zamanda ilaçlama yaptırılır. Zeytinyağının kalitesini ve miktarını etkileyen en önemli zararlılardan biri olan Zeytin Sineğine karşı kimyasal mücadele yöntemlerinden biri olan zehirli yem kısmi dal mücadelesi ile biyoteknik mücadele yöntemlerinden biri olan yüzde 2'lik DAP Gübreli Şişe Asımı ile daha etkin bir mücadele yapılacaktır. Alternatif mücadele yöntemlerinden olan bu iki yöntemin yaygınlaşması için, 2020 yılında; Akhisar'da 500 dekar, Soma'da 500 dekar, Kırkağaç'ta 1.905 dekar olmak üzere toplam 2.905 dekar alanda 'Zeytin sineğine karşı zehirli yem kısmi dal mücadelesi yaygınlaştırılması projesi' başlatılmıştır. Proje ile ilçelerdeki mahallerde muhtar ve köylülerle doğal sınır alan belirlenmiş, bu alanda yapılacak organizasyon ile köyler de mevcut bir ilaçlama aleti modernize edilerek tüm alanın bir ilaçlama makinası ile ilaçlaması yapılacaktır." dedi.

Zehirli Yem Kısmi Dal Mücadelesi kapsamında 4 ton Ziray (cezbedici) ve 550 litre pestisit (dimethoate) müdürlüğün genel bütçesi tarafından tedarik edildiğini kaydeden Öztürk, "Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla 15 bin şişe ve 1.350 kg DAP (diamonyum fosfat) gübre alımı yapılmıştır. Ayrıca, Kısmi Yem Dal Mücadelesi için Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından 2 adet özellikli ilaçlama makinesi alımı gerçekleştirilecektir. Zehirli Yem Kısmi Dal Mücadelesi kapsamında normal kapama ilaçlamada 300 ton ilaçlı su kullanılırken bu alanda kısmı yem dal ilaçlamasında 18 ton ilaçlı su ile tüm alan ilaçlanmaktadır. İlaçlama işçiliği görüldüğü üzere yüzde 6'ya inmekte, işçilikten yüzde 94 tasarruf sağlanmaktadır. Bu yöntemle toplu mücadele edildiğinden, çiftçilerin birleşmeleri teşvik edilecek ve bu alanda çalışan en az 40 ilaçlama aleti varken, bu oran 1-2 ilaçlama makinesine inecektir. Yakıt, ilaç ve zaman tasarrufu sağlanacaktır. Çevre daha az kirlenecektir. Bu amaçla Kırkağaç ilçesi Musahoca Mahallesinde yer alan bir zeytinlikte, Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlaması Uygulama Demonstrasyonu gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Biyoteknik mücadele kapsamında 500 dekarlık alana yüzde 2'lik DAP'lı Şişe Asımının yapıldığı Demonstrasyona; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Gündoğar, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli konu uzmanı teknik personeller ile Muhtarlar ve üreticiler katıldı. - MANİSA

Kırkağaç, Manisa, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:09

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytin sineğiyle mücadelede biyoteknik yöntem - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Yarışan araçlardan biri kaldırıma çarparak takla attı! Sürücü aracın içinden fırladı Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü         
16:22
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
15:42
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı         
15:04
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş         
14:42
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak         
14:29
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı         
14:09
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi         
13:50
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu         
12:23
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size         
10:27
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi         
10:15
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu         
09:45
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak         
09:27
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı         
09:04
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu         
08:47
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 22:10:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytin sineğiyle mücadelede biyoteknik yöntem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei