Zeytin tenekelerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zeytin tenekelerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Zeytin tenekelerinden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Hatay'da, narkotik ekiplerinin şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptığı aramada, zeytin tenekelerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zeytin tenekelerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Hatay'da, narkotik ekiplerinin şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptığı aramada, zeytin tenekelerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda zeytin tenekelerine gizlenmiş 78 paket halinde toplamda 15 kilogramlık takoz esrar ele geçirildi.


Yabancı uyruklu E.A.'nın gözaltına alındığı ve sorgusunun devam ettiği bildirildi. - HATAY

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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