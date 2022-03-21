Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ELAZIĞ'da yapılan operasyonda zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, Diyarbakır'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin yolcu olarak bulunduğu midibüs, ekiplerce takibe alındı. Jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 2 şüphelinin zeytin tenekelerine sakladığı 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.