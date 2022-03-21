Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

21.03.2022 17:41
Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ'da yapılan operasyonda zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ'da yapılan operasyonda zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, Diyarbakır'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin yolcu olarak bulunduğu midibüs, ekiplerce takibe alındı. Jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 2 şüphelinin zeytin tenekelerine sakladığı 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı
Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu, Jandarma, Elazığ, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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