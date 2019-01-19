Son Dakika Haberleri: Zeytin Tenekelerinin İçerisine 15 Kilo 929 Gram Eroin Ele Geçirildi

Zeytin Tenekelerinin İçerisine 15 Kilo 929 Gram Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bir kamyonette yaptıkları aramada zeytin tenekelerinin içerisine 15 kilo 929 gram eroin ele geçirdi.

Zeytin Tenekelerinin İçerisine 15 Kilo 929 Gram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bir kamyonette yaptıkları aramada zeytin tenekelerinin içerisine 15 kilo 929 gram eroin ele geçirdi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 18 Ocak 2019 günü Yüksekova ilçesinden Van istikametine gitmekte olan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada zeytin tenekelerinin içerisine gizlenmiş vaziyette 15 kilo 929 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Polis, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa
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