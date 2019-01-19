Zeytin Tenekesinde 15 Kilo 929 Gram Eroin Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Van'a giden araçta yapılan aramada zeytin tenekelerinin içerisine gizlenmiş 15 kilo 929 gram eroin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Van'a giden araçta yapılan aramada zeytin tenekelerinin içerisine gizlenmiş 15 kilo 929 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yol kontrolü sırasında Yüksekova'dan Van'a giden aracı şüphe üzerine durdurararak arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta bulunan zeytin tenekelerinin içerisine gizlenmiş 15 kilo 929 gram eroin ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.



- Hakkari

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