Zeytin tenekesine esrar saklamış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytin tenekesine esrar saklamış - Son Dakika

Zeytin tenekesine esrar saklamış

7 saat önce

Zeytin tenekesine esrar saklamışHATAY'da durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada zeytin tenekesi içerisinde 15 kilogram esrar ele geçirildi.

Zeytin tenekesine esrar saklamış

HATAY'da durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada zeytin tenekesi içerisinde 15 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste esrar maddesi bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, yolcu otobüsünü kente giriş yapacağı esnada durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada zeytin tenekeleri içerisinde zulalanmış 78 paket halinde toplam 15 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklu E.A., gözaltına alındı.

Zeytin tenekesine esrar saklamış

Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!
Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
20:04 Ürdün Filistin'e daha fazla elektrik ihraç edecek - Son Dakika
20:02 Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı - Son Dakika
19:57 Diyarbakır intihar eden arkeolog merve'nin ağabeyinden iddialar - Son Dakika
19:55 Van'da tutuklu ve hükümlülere yönelik etkinlik - Son Dakika
19:54 Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 20:05:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytin tenekesine esrar saklamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]