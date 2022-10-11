Zeytin topladığı ağaçtan düşerek öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, okulda hizmetli olarak çalışan Akif Abbak (69), zeytin toplarken ağaçtan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Belen Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait zeytin bahçesinde hasat yapan Akif Abbak, çıktığı ağaçta rahatsızlanınca zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Abbak, kurtarılamadı. Okulda hizmetli olarak görev yaptığı öğrenilen Abbak'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.
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