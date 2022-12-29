Zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

29.12.2022 17:43

İzmir Buca'da zeytin toplamak için çıktığı ağaçta üzerinde olduğu dalın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düşen 62 yaşındaki Burhan Öztürk yaşamını yitirdi.

İzmir'de bugün saat 13.00 sıralarında, Yenigün Mahallesinde emekli kasap, evli ve iki çocuk babası Burhan Öztürk, zeytin toplamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait kanalın yanındaki ağaca tırmandı.

ZEYTİN TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

DAL KIRILINCA KANALA DÜŞTÜ

Ağacın dalının kırılması sonucu dengesini kaybeden Öztürk, yaklaşık 5 metre yükseklikten kanala düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Öztürk'ün cenazesi Morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ZEYTİN TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Kaynak: DHA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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