Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp - Son Dakika
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Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp

21.03.2022 10:07
Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, yeğeni ve arkadaşı ile 22 Aralık 2020'de zeytin toplamaya gittiği bahçeden dönmeyen Hakkı Gençoğlu'ndan (33) hala haber alınamıyor.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, yeğeni ve arkadaşı ile 22 Aralık 2020'de zeytin toplamaya gittiği bahçeden dönmeyen Hakkı Gençoğlu'ndan (33) hala haber alınamıyor. Hakkı Gençoğlu'nun ağabeyi Metin Gençoğlu, "Kardeşimi her yerde aradık ama hiçbir iz yok. Hayatta olup olmadığını bile bilmiyoruz. Perişan olduk" dedi.

İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Gençoğlu, 22 Aralık 2020'de, Germencik'teki ablasını ziyarete gitti. Gençoğlu, ablası ile görüştükten sonra da yeğeni Onur Ballı ve arkadaşı Ali Tereli ile Alangüllü Mahallesi yakınlarındaki bahçeye zeytin toplamaya gitti. Akşam saatlerinde bahçenin diğer tarafındaki ağaçlarda zeytin olup olmadığına bakıp, geleceğini söyleyen Gençoğlu, geri dönmedi. Gençoğlu, uzun süre dönmeyince yeğeni ve arkadaşı da ailesine haber verdi. Kaybolduğu bölgede gece saatlerine kadar Gençoğlu'nu arayan aile, sonuca varamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama yapıldı ancak Gençoğlu'ndan ize rastlanılmadı. Jandarma ekipleri, Gençoğlu'nun kaybolmadan önce zeytin topladığı yeğeni ve arkadaşını gözaltına alırken, ifadelerinin ardından serbest bıraktı.

15 aydır bulunamayan kardeşini her yerde aradığını dile getiren ağabey Metin Gençoğlu, "Aldığımız her bilgiyi değerlendiriyoruz. Aydın'ın ilçeleri ve çok sayıda ile giderek kardeşimi aradım ama bulamadım. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Ne ölüsünü bulabildik ne de dirisini. Hayatta olup olmadığını bile bilmiyoruz. Çok üzgünüz. Aylardır perişan olduk. Kardeşimin bulunmasını istiyoruz. Sürekli jandarma ile irtibat halindeyiz ama bir gelişme yok. Kardeşimi buluna kadar aramaya devam edeceğim" diye konuştu.

Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp
Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp
Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp
Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp
Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp
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Germencik, Jandarma, Aralık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp - Son Dakika


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