Zeytin toplarken kalp krizinden öldü
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, tarlasında zeytin toplarken kalp krizi geçiren Mehmet Mersin (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:45 Kaynak: DHA
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, tarlasında zeytin toplarken kalp krizi geçiren Mehmet Mersin (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Orhangazi ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Mersin (47), tarlasında zeytin topladığı sırada kalp krizi geçirdi. Tarlada çalışan diğer vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mersin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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