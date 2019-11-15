Son Dakika Haberleri: Zeytin toplarken kalp krizinden öldü
Son Dakika Güncel Zeytin toplarken kalp krizinden öldü - Son Dakika

Zeytin toplarken kalp krizinden öldü

6 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, tarlasında zeytin toplarken kalp krizi geçiren Mehmet Mersin (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zeytin toplarken kalp krizinden öldü, System.String[]

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, tarlasında zeytin toplarken kalp krizi geçiren Mehmet Mersin (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Orhangazi ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Mersin (47), tarlasında zeytin topladığı sırada kalp krizi geçirdi. Tarlada çalışan diğer vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mersin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Mehmet Mersin, Kalp Krizi, Orhangazi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira
İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 18:09:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytin toplarken kalp krizinden öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]