Son Dakika Haberleri: Zeytin toplarken kaybolan Şerife nineyi jandarma buldu
Son Dakika Güncel Zeytin toplarken kaybolan Şerife nineyi jandarma buldu - Son Dakika

Zeytin toplarken kaybolan Şerife nineyi jandarma buldu

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün zeytin toplamaya gittiği bahçede kaybolan Şerife Baran (89), jandarma ekipleri tarafından gece boyunca süren çalışmalar sonunda ormanlık alanda bulundu.

Zeytin toplarken kaybolan Şerife nineyi jandarma buldu, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün zeytin toplamaya gittiği bahçede kaybolan Şerife Baran (89), jandarma ekipleri tarafından gece boyunca süren çalışmalar sonunda ormanlık alanda bulundu.

Manavgat'ın Karavca Mahallesi'nde dün çocuklarıyla zeytin toplamaya giden Alzheimer hastası Şerife Baran, saat 18.00 sıralarında bahçede kayboldu. Şerife Baran'ın kaybolduğunu fark eden ailesi, bir süre çevrede aramalarına rağmen bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin ormanlık olması, hava durumu ve gece olması dolayısıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verildi. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. JAK timi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağmura rağmen gece boyunca Şerife Baran'ı aradı. İz takip köpeklerinin de kullandığı çalışmalar, sabah saatlerine kadar sürdü.

Çalışmalar sonunda Şerife Baran saat 08.00 sıralarında ormanlık alanda, çalılıklar arasında bulundu. Yağmur nedeniyle ıslanan ve üşüyen Şerife Baran'ı bulunduğu yerden alan jandarma ekipleri, sırtlayarak yola kadar taşıdı. Sağlık ekiplerinin buradaki müdahalesinden sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Şerife Baran'ın soğuk ve açlık nedeniyle halsiz düştüğü, ciddi bir rahatsızlığı bulunmadığı belirtildi.


Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu, İmamoğlu'nun "Bu şehre İhanettir" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu: Tarih değiştirecek
Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Astsubay hayatını kaybetti Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu Ekmekte "pes" dedirten skandal! 17 lira ucuz diye yemlik buğday kullanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 18:10:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytin toplarken kaybolan Şerife nineyi jandarma buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]