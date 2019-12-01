Son Dakika Haberleri: Zeytin toplarken kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu
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Zeytin toplarken kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytin toplarken kaybolan yaşlı kadın jandarma ekiplerince bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytin toplarken kaybolan yaşlı kadın jandarma ekiplerince bulundu.

Karavca Mahallesi'nde çocuklarıyla zeytin toplamaya giden ve alzaymır olduğu belirtilen 89 yaşındaki Şerife Baran'ın kaybolması üzerine yakınları jandarmadan yardım istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ekipleri özel eğitimli iki köpeğin de yardımıyla Baran'ı arama kurtarma çalışması başlattı. Gece boyunca aranan yaşlı kadın, sabah saatlerinde kaybolduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda korunaklı bir kuytuda bulundu.

Bir askerin sırtına alarak yola kadar taşıdığı Baran, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Zeytin toplarken kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu

Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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