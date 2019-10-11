Son Dakika Haberleri: Zeytin toplarken uçurumdan yuvarlanıp mahsur kaldı
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Zeytin toplarken uçurumdan yuvarlanıp mahsur kaldı

1 saat önce

Adana'da zeytin toplarken dengesini kaybedip 50 metre yuvarlandıktan sonra 300 metre yükseklikteki uçurumdan düşmek üzereyken çalılardan tutarak hayatta kalan şahsı, Can-Kur ekibi 5 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Zeytin toplarken uçurumdan yuvarlanıp mahsur kaldı, System.String[]

Adana'da zeytin toplarken dengesini kaybedip 50 metre yuvarlandıktan sonra 300 metre yükseklikteki uçurumdan düşmek üzereyken çalılardan tutarak hayatta kalan şahsı, Can-Kur ekibi 5 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Vayvaylı Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Davut Dinçer dün yabani zeytin toplamak için 'Canko' isimli köpeğiyle dağa çıktı. Dinçer, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu 50 metre yuvarlanan Dinçer, yaklaşık 300 metrelik uçurumdan düşmek üzereyken bir çalıya tutundu. Bu arada köpeği Canko da yanından ayrılmadı. Dinçer mahsur kaldığı yerde üzerindeki cep telefonundan 112'yi arayarak "Ben dağdan düşüp yuvarlandım şu an uçurum kenarındayım düşmek üzereyim iki ayağım da bileklerimden kırıldı yürüyemez haldeyim" diyerek bölgeyi bildirip yardım istedi. Bunun üzerine 112 ekibi olayı Adana Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerine haber verdi. Can-Kur ekipleri olay yerine hareket edip kısa sürede Dinçer'i buldu. Ekipler önce Dinçer'i mahsur kaldığı uçurum kenarından kurtardı. Daha sonra ise iki ayağı da bileklerinden kırık olduğu için sedyeye konarak sıkıca iple bağlandı. Tüm bunlar yaşanırken Dinçer'in köpeği de onu hiç bırakmadı. Can-Kur ekipleri yaklaşık 5 saatlik bir teknik çalışmanın ardından Dinçer'i uçurumdan indirip ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı. Hastanede tedavi altına alınan Dinçer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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