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'Zeytin Ülkesi Balıkesir' tanıtıldı - Son Dakika

'Zeytin Ülkesi Balıkesir' tanıtıldı

20.02.2022 15:41

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur'un kaleme aldığı 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' kitabı tanıtıldı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur'un kaleme aldığı 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' kitabı tanıtıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Zeytin Ülkesi Balıkesir? kitabı, zeytinin gastronomideki önemini ve dünyadaki yerini karşılaştırmalı olarak gösteriyor" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda hazırlanan 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' kitabının tanıtım toplantısı, Gömeç ilçesinin kırsal Karaağaç mahallesinde gerçekleştirildi. Zeytincilik sektörünün temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği tanıtımda, yazarlar Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur da kitaplarını imzaladı.

Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur'un sahada 170'ten fazla kişiyle görüşerek ve 2 yılı aşan süreçteki çalışmalarıyla kaleme aldıkları 5 bölümden oluşan 555 sayfalık kitapta, zeytinin üretiminden dokusu, kültürü ve değerlerine kadar geniş bir alan yer alıyor.

AKÇA: BALIKESİR'DE 830 BİN DÖNÜM ALANDA ZEYTİNLİK BULUNUYOR

Balıkesir Kırsal Hizmetler Dair Başkanı Serkan Akça, Balıkesir'imiz üretimi ve coğrafi konumu itibariyle önemli iller arasında yer aldığını söyledi. Balıkesir'de 830 bin dönüm alanda zeytin ağaçlarının bulunduğunu açıklayan Akça, 'Bu nedenle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Tarım Bakanlığımız ile birlikte bu ürünlerin üretimini en iyi şekilde sağlamak ve katma değerini arttırmak için de tanıtımını yapmak için de, Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın talimatıyla yola çıktık. Peynir serüveniyle başladığımız ve ilgi göre kitabımızın ardından olan Balıkesir'imizde 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' kitabımızı hazırladık? dedi.

BAŞKAN YILMAZ: BALIKESİR'DE 12 MİLYON ZEYTİN AĞACI VAR

Kitapta 12 milyon ağacı olan bir şehirden bahsedildiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Zeytin ülkesi Balıkesir' kitabında zeytinin gastronomideki önemini ve dünyadaki yerini karşılaştırmalı olarak anlatıldığını belirtti.

Başkan Yılmaz, "Bizim yolculuğumuz aslında bundan 6 sene öncesinde başlıyor. İlk önce 50 peynirli şehir Balıkesir kitabıyla başladık. Yazarlarımız, Balıkesir'in kılcal damarlarına kadar incelediler. 12 milyon zeytin ağacı olan bir şehirden bahsediyoruz. 'Zeytin Ülkesi Balıkesir? kitabı, zeytinin gastronomideki önemini ve dünyadaki yerini karşılaştırmalı olarak gösteriyor. Bu kitabı yazmak için entelektüel olmak lazım. Gezmek lazım. Tatmak lazım. Ben her iki yazarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kitabımızda nefaseti bakımından dünyada iddiası olan zeytinin sofraya gelişi, kullanılışı, hasadı anlatıldı. İki yıl gibi uzun süren bir araştırma ve bölgede saha çalışması yapıldıktan sonra Balıkesir'imize bu eseri kazandırdılar. Sırada Balıkesir ekmek çeşitleriyle ilgili kitabımız var" dedi.

CANBEY: BALIKESİR GASTRONOMİ ŞEHRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın büyük desteğiyle Balıkesir'in hafızasına eklenen yeni bir kitabın tanıtımında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise şunları söyledi:

"Daha önce '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabını görmüştük. Bu kitap Türkiye'nin birçok bölgesine gittiği gibi meclisimize de gelmişti. Olumlu, güzel tepkiler gelmişti. Şimdi ise arkasından 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' kitabı da gerçekten çok kıymetli. Kitabı inceledik. Güzel bir emek var. Balıkesir önümüzdeki dönemde inşallah gastronomi şehir olma yolunda ilerliyor. Kahvaltısıyla, zeytiniyle, peyniriyle, ekmeğiyle inşallah güzel bir şehir olacak."

Kitabın yazarı Neşe Aksoy Biber, yazar arkadaşı Berrin Bal Onur ile ilk kitapları olan '50 Peynirli Balıkesir' kitabının ardından bu kez Balıkesir'in zeytin bölgelerinde zeytinin yarattığı değerleri, kültürüyle, coğrafyasıyla ve tüm bunların değer zincirini kitaplarında aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kitabın diğer yazarı Berrin Bal Onur ise Balıkesir'in uçsuz bucaksız zeytinliklerinde 12 milyon ağaca ev sahipliği yaptığını belirterek, 'Bu bahçelerde 2 yıl boyunca zeytin değer zinciri içerisine yer alan 170'ten fazla görüşme gerçekleştirdik. Zeytinle alakalı hikayeleri, zeytinle ilgili, üretimleri kaleme aldığımız kitapta zeytinin dokusu, kültürü, değerleriyle ilgili konular yansıtıldı' dedi.

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Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' tanıtıldı - Son Dakika


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