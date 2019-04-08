Son Dakika Haberleri: Zeytin üreticileri yeni sezondan umutlu

Zeytin üreticileri yeni sezondan umutlu

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, bu sezon zeytinde iyi mahsul almayı beklediklerini söyledi.

Zeytin üreticileri yeni sezondan umutlu, System.String[]
Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, bu sezon zeytinde iyi mahsul almayı beklediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:38 

Meclis Başkanı, Edremit, Balıkesir, Ekonomi
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