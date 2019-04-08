Zeytin üreticileri yeni sezondan umutlu
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, bu sezon zeytinde iyi mahsul almayı beklediklerini söyledi.
Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, bu sezon zeytinde iyi mahsul almayı beklediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:38
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